Подрядчика на строительство нового терминала аэропорта «Мурманск» выберут в первом полугодии 2023 года

Об этом сообщила министр транспорта и дорожного хозяйства Юлия Полиэктова. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В первом полугодии 2023 года выберут подрядчика на строительство нового терминала аэропорта «Мурманск». Об этом сообщила министр транспорта и дорожного хозяйства Юлия Полиэктова.

- Все работы планируется завершить в 2025 году. На данный момент реконструируются перрон, рулежная дорожка, аварийно-спасательные станции и другие объекты, - сообщила Юлия Полиэктова.

Напомним: в ноябре 2022 года в Мурманской области состоялось подписание трехстороннего соглашения о передаче гозаказчиком «Ространсмодернизацией» подрядчику «Промстройсервис» контракта на реконструкцию аэропорта «Мурманск». Стоимость работ оценили в четыре миллиарда рублей.

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