Жителей Мурманской области предупреждают о сильной метели

Северян снова предупреждают о непогоде. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Эта рабочая неделя началась со снегопадов и ими завершается. Северян снова предупреждают о непогоде.

- По данным Мурманского УГМС, днем 17 марта по Мурманской области ожидается сильный ветер, метель, - предупредили в МЧС региона.

Напомним: дорогу на Териберку закрыли из-за сильного снега. Проезд остановлен с 7.30 16 марта.

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