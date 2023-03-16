Сварщикам вагонного ремонтного депо Кандалакши не доплачивали за работу с вредными условиями

В вагонном ремонтном депо Кандалакши АО «ВРК-1» нарушали трудовые права работников. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В вагонном ремонтном депо Кандалакши АО «ВРК-1» нарушали трудовые права работников. Восстановить справедливость помогла Кандалакшская транспортная прокуратура.

Выяснилось, что электросварщикам и электрогазосварщикам депо не доплачивали за работу с вредными условиями труда. Также не проводилась проверка сотрудников на знания правил охраны труда.

- В отношении и.о. начальника вагонного ремонтного депо возбуждено дело об административном нарушении по части 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ, внесено прокурорское представление, - сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования виновный привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 4 тысячи рублей. Нарушения устранены.

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