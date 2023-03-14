В Мурманской области для ряда социальных выплат не будут учитывать доходы мобилизованных

Постановление подписал губернатор Андрей Чибис. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Губернатор Мурманской области подписал постановление, которое разрешает не учитывать доходы мобилизованных для определения социальных выплаты их членам семей.

Как сообщили в оперштабе региона, это касается ежемесячной денежной выплаты по оплате коммунальных услуг многодетным семьям; регионального единовременного пособия при поступлении ребёнка в первый класс; ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям при рождении третьего или последующих детей до достижения ребёнком возраста трех лет; денежных выплат беременным женщинам, кормящим матерям, детям в возрасте до трех лет по обеспечению полноценным питанием.

Напомним: в Мурманской области дети мобилизованных и участников СВО получат первоочередное право на летний отдых. Они смогут в первую очередь заявиться на летнюю оздоровительную кампанию. Студентам колледжей из таких семей компенсируют проживание в общежитиях. Также им оплатят межмуниципальный проезд к местам обучения.

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