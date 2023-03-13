Мурманск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 марта 2023 6:18

В Мурманской области студентам из семей мобилизованных и участников СВО компенсируют проживание в общежитиях

Также им оплатят межмуниципальный проезд к местам обучения
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Студенты из семей мобилизованных и участников СВО смогут не платить за общежитие.

Студенты из семей мобилизованных и участников СВО смогут не платить за общежитие.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Мурманской области вводится новый пакет мер поддержки семей мобилизованных и участников СВО.

Так, теперь студенты колледжей из таких семей смогут не платить за общежития и межмуниципальный проезд к месту обучения.

- Эту же практику распространим на семьи, потерявших кормильца, - отметил губернатор Андрей Чибис.

Ранее было принято решение, что студенты из семей мобилизованных и участников СВО смогут получать бесплатное питание в государственных колледжах, с этого года такая же льгота будет и у обучающихся в негосударственных колледжах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru