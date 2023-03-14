Дорогу на Териберку открыли спустя девять часов

Как сообщил «Мурманскавтодор», с 16.00 дорогу открыли. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 7 утра 14 марта был закрыт проезд на Териберку и автоподъезд к селу из-за сильной метели и почти нулевой видимости.

Как сообщил «Мурманскавтодор», с 16.00 дорогу открыли.

Напомним: из-за непогоды автобус до Териберки ехал всю ночь.

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