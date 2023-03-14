Дорогу на Териберку закрыли из-за сильного снегопада

14 марта в Териберку не проехать. Фото: Ирина БЫСТРОВА

Из-за сильного снегопада, который начался еще вечером 12 марта, в Мурманской области стали перекрывать дороги.

Так, с 7 утра 14 марта остановлен проезд на Териберку по дороге Кола - Серебрянские ГЭС: с 32 по 135+570 километры и автоподъезд к селу с 0 по 38+260 километры.

Ранее закрывали участок Ура-Губа-Спутник, но сейчас проезд по нему открыт.

Напомним: эпичную расчистку дороги на Териберку от снега сняли на видео.

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