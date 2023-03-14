Мурманск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 марта 2023 6:22

Дорогу на Териберку закрыли из-за сильного снегопада

Проезд заблокирован с семи утра 14 марта
Ника СВЕТЛОВА
14 марта в Териберку не проехать.

14 марта в Териберку не проехать.

Фото: Ирина БЫСТРОВА

Из-за сильного снегопада, который начался еще вечером 12 марта, в Мурманской области стали перекрывать дороги.

Так, с 7 утра 14 марта остановлен проезд на Териберку по дороге Кола - Серебрянские ГЭС: с 32 по 135+570 километры и автоподъезд к селу с 0 по 38+260 километры.

Ранее закрывали участок Ура-Губа-Спутник, но сейчас проезд по нему открыт.

Напомним: эпичную расчистку дороги на Териберку от снега сняли на видео.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru