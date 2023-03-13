Закрытую из-за непогоды федеральную трассу «Кола» в Мурманской области частично открыли

Часть трассы "Кола" открыта для проезда. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 13.30 13 марта из-за сильной метели и упавшей почти до нуля видимости закрыли для проезда участок федеральной трассы «Кола» с 1428 по 1510 километры - от пляжа у Ура-Губы до Спутника. Однако перекрытие недолго длилось.

- С 1530 открыт для движения всех видов транспорта участок с 1428 по 1470 километры, - сообщили в оперштабе Мурманской области.

Остальная часть трассы до 1510 километра все еще закрыта.

Напомним: днем 13 марта на дороге в аэропорт «Мурманск» произошла авария, из-за которой проезд к воздушной гавани затруднен.

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