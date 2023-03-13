«Эпично!». Очевидцы сняли на видео, как дорогу на Териберку чистят от снега

Дорога на Териберку - одна из самых трудных для водителей в Мурманской области. Фото: скриншот видео / vk.com/my_teriberka

Дорога на Териберку - одна из самых трудных для водителей в Мурманской области. В непогоду из-за сильного ветра и снегопадов, создающих переметы и сугробы выше человеческого роста, ее часто закрывают.

Направление тщательно чистят от снега, чтобы по дороге могли проехать туристы. Этот процесс сняли на видео.

- Эпичная работа техники на териберской дороге, - подписали ролик в паблике «"Моя Териберка" | интернет-газета» (12+).

Напомним: скрытый от глаз парящий Кольский залив в Мурманске сняли на видео.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru