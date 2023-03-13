Вроде, не -30. Парящий Кольский залив в Мурманске сняли на видео

На минувших выходных в Мурманске погода была по-зимнему морозной, хоть и солнечной. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

На минувших выходных в Мурманске погода была по-зимнему морозной, хоть и солнечной. И хоть в городе столбик термометра не дошел до -30, Кольский залив выглядел так, словно стоят знатные холода.

Парящий залив, который было почти не видно, сняли на видео.

Напомним: в погоне за красивыми кадрами туристы чуть не оказались во власти моря. Снимая видео на полуострове Рыбачий, путешественников неожиданно накрыла мощная волна на побережье.

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