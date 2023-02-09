На полуострове Рыбачий чуть не унесло в море туристов

Бушующее море попало на видео. Фото: скрин видео vk.com/i.murmansk

В погоне за красивыми кадрами туристы чуть не оказались во власти моря. Снимая видео на полуострове Рыбачий, путешественников неожиданно накрыла мощная волна на побережье.

- Вот почему не стоит в непогоду у моря кликать золотую рыбку, - отметили в паблике «Мурманск» (18+).

С начала недели в Мурманской области бушует сильный ветер.

Напомним: в Териберке туристы стали свидетелями охоты косаток на тюленя.

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