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НовостиОбщество9 февраля 2023 9:20

На полуострове Рыбачий чуть не унесло в море туристов

Их накрыла мощная волна
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Бушующее море попало на видео. Фото: скрин видео vk.com/i.murmansk

Бушующее море попало на видео. Фото: скрин видео vk.com/i.murmansk

В погоне за красивыми кадрами туристы чуть не оказались во власти моря. Снимая видео на полуострове Рыбачий, путешественников неожиданно накрыла мощная волна на побережье.

- Вот почему не стоит в непогоду у моря кликать золотую рыбку, - отметили в паблике «Мурманск» (18+).

С начала недели в Мурманской области бушует сильный ветер.

Напомним: в Териберке туристы стали свидетелями охоты косаток на тюленя.

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