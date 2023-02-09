На полуострове Рыбачий чуть не унесло в море туристов

Бушующее море попало на видео. Фото: скрин видео vk.com/i.murmansk
В погоне за красивыми кадрами туристы чуть не оказались во власти моря. Снимая видео на полуострове Рыбачий, путешественников неожиданно накрыла мощная волна на побережье.
- Вот почему не стоит в непогоду у моря кликать золотую рыбку, - отметили в паблике «Мурманск» (18+).
С начала недели в Мурманской области бушует сильный ветер.
Напомним: в Териберке туристы стали свидетелями охоты косаток на тюленя.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На проект Мурманской области «Развитие туристической инфраструктуры» в 2022 году выделили 246,6 миллиона рублей. Субсидии получили 38 компаний (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru