Путешественники добирались до Териберки на автобусе целую ночь

С горем пополам пассажиры таки доехали до пункта назначения. Фото: скриншот видео / vk.com/my_teriberka

С утра 14 марта дорога на Териберку закрыта из-за ухудшения погоды, о чем сообщает Мурманскавтодор. Однако минувшей ночью самые отважные путешественники все же решили проскочить в поселок на автобусе.

В итоге они добирались туда всю ночь, попутно толкая свой транспорт, который то и дело застревал в снегу - ситуацию сняли на видео. С горем пополам пассажиры таки доехали до пункта назначения.

Напомним: из-за непогоды самолет Москва - Мурманск ушел на запасной аэродром.

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