Из-за непогоды самолет Москва-Мурманск ушел на запасной аэродром

Планируется, что воздушное судно прилетит в Мурманск в 19.40 13 марта. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманск из-за разбушевавшейся метели не смог приземлиться авиарейс из Домодедово. Самолет S7 1229 покружил в воздухе и отправился на запасной аэродром в Санкт-Петербурге, о чем сообщили на сайте аэропорта Заполярья.

Планируется, что воздушное судно прилетит в Мурманск в 19.40 13 марта.

Напомним: в Мурманской области перекрыли федеральную трассу «Кола» из-за метели. Движение закрыто от пляжа у Ура-Губа до Спутника.

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