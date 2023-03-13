С 4 мая начнутся прямые перелеты Мурманск – Анталья

С 4 мая стартуют прямые перелеты по направлению Мурманск-Анталья. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 4 мая стартуют прямые перелеты по направлению Мурманск-Анталья.

- Перевозчик – турецкий лоукостер Corendon Airlines. Улететь на берег Средиземного моря можно будет как по путевке, так и самостоятельно оформив покупку билетов через интернет-агрегаторы и в кассах города. Основной туроператор – IZI travel. Полеты будут осуществляться на воздушных судах Boeing 737-800, - сообщили в аэропорту «Мурманск».

Рейсы запланированы раз в неделю по четвергам, время в полете составит шесть часов.

Ранее сообщалось, что прямые перелеты из Заполярья в Турцию были поставлены на паузу из-за пандемии и проблем с международными авиаперевозками.

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