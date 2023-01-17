В 2023 году могут возобновиться чартерные перелеты из Мурманска в Анталию

Пандемия коронавируса и проблемы с международными авиаперевозками в 2022 году внесли коррективны в количество воздушных маршрутов в России. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Пандемия коронавируса и проблемы с международными авиаперевозками в 2022 году внесли коррективны в количество воздушных маршрутов в России. Так, на паузу были поставлены перелеты из Мурманска в Турцию.

- Идет активное обсуждение возобновления чартерных рейсов из Мурманска в Анталию. Мы получили данные от турецкого авиаперевозчика и ведем активную работу по внедрению данного направления, - сообщили в аэропорту «Мурманск».

Напомним: в 2022 году из Апатитов в Москву начали летать самолеты авиакомпании «Аэрофлот», а также запустили прямые перелеты в Пермь.

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