Посадку самолета в аэропорту «Хибины» сняли на видео

Пассажирам желают мягкой посадки. Фото: скрин видео vk.com/i.murmansk

В паблике «Мурманск» (18+) опубликовали видео, как самолет приземляется в аэропорту «Хибины». Посадочная полоса мерцает огоньками на фоне заснеженного северного пейзажа, создавая особую атмосферу. Пассажирам желают мягкой посадки.

- Отличная посадочная полоса. Молодцы, супер! - пишут в комментариях под роликом.

Напомним: из Мурманска начнут курсировать прямые самолеты в Минск, Минеральные Воды и Калугу.

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