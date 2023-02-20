Из Мурманска начнут курсировать прямые самолеты в Минск, Минеральные Воды и Калугу

Билетов пока что нет в продаже.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманске появятся новые сезонные авиарейсы. Так, полететь на отдых без пересадок северяне смогут в Минск, Минеральные Воды и Калугу. Также рассматривается возможность открыть рейсы в Анталью.
Как сообщили в правительстве Мурманской области, полеты в Минеральные Воды и Калугу будут выполняться с 3 мая по 25 октября по средам и воскресеньям. В столицу Белоруссии самолеты будут курсировать с 24 апреля по 25 октября по вторникам и субботам.
Билетов пока что нет в продаже.
Напомним: в марте между Мурманском и Калининградом возобновится авиасообщение.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru