Из Мурманска начнут курсировать прямые самолеты в Минск, Минеральные Воды и Калугу

Билетов пока что нет в продаже. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске появятся новые сезонные авиарейсы. Так, полететь на отдых без пересадок северяне смогут в Минск, Минеральные Воды и Калугу. Также рассматривается возможность открыть рейсы в Анталью.

Как сообщили в правительстве Мурманской области, полеты в Минеральные Воды и Калугу будут выполняться с 3 мая по 25 октября по средам и воскресеньям. В столицу Белоруссии самолеты будут курсировать с 24 апреля по 25 октября по вторникам и субботам.

Билетов пока что нет в продаже.

Напомним: в марте между Мурманском и Калининградом возобновится авиасообщение.

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