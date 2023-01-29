В марте между Мурманском и Калининградом возобновится авиасообщение

Стоимость билета в одну сторону составит 4,5 тысячи рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Со 2 марта из Мурманска в Калининград и обратно вновь начнут летать прямые самолеты. Авиарейсы будут курсировать по четвергам в дневное время. Время в пути займет 3 часа.

Стоимость билета в одну сторону составит 4,5 тысячи рублей без багажа и около 6 тысяч с багажом. Билеты уже есть в продаже.

Полеты выполняются на лайнерах Boeing 737-800.

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