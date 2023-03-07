В зону СВО из Мурманской области отправили 15 тонн вещей

Всего с начала действия акции «Север помогает» собрали уже почти 130 тонн гуманитарной помощи. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области налажены регулярные поставки всего необходимого для участников спецоперации и гуманитарной помощи для жителей регионов, где идут атаки и боевые действия. Губернатор Андрей Чибис сообщил об отправке очередного груза.

- Партия помощи ушла в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады. В этом автомобиле - 15 тонн самого необходимого: продуктов питания, термобелья, медикаментов, предметов гигиены. Но еще не все: техника, квадрокоптеры и снаряжение уйдут в зону спецоперации буквально на днях, - сообщил Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

Всего с начала действия акции «Север помогает» собрали уже почти 130 тонн гуманитарной помощи.

Напомним: в Заполярье проходит еще одна акция - «Тепло Севера», во время которой мастерицы вяжут для участников СВО теплые вещи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru