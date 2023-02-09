Из Мурманской области в зону СВО отправили 130 тонн гуманитарного груза

В Мурманской области продолжают помогать военнослужащим, находящимся в зоне проведения СВО. Фото: Правительство Мурманской области

В Мурманской области продолжают помогать военнослужащим, находящимся в зоне проведения СВО. Так, в рамках акции «Север помогает» было отправлено более 130 тонн гуманитарного груза участникам спецоперации и жителям Донбасса.

- Спасибо большое всем неравнодушным северянам, которые оказывают эту поддержку. Благодарю всех, кто вносит свой посильный вклад в общее дело помощи, – отметил губернатор региона Андрей Чибис.

Также за счет средств областного бюджета приобретено более 159 тысяч единиц различного имущества, в том числе спецэкипировка, спальные мешки, дополнительные средства защиты, аптечки.

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