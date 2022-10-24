С любовью и заботой. В Мурманской области для участников спецоперации вяжут теплые вещи

В акции могут участвовать как те, кто умеет обращаться со спицами, так и те, кто не умеет вязать. Фото: Центр культуры и досуга «Полярная звезда»

По календарю зима еще не наступила, но кое-где снег уже выпал. Это значит, что военнослужащим, участвующим в спецоперации на Украине, очень скоро понадобится «теплая» помощь.

Сейчас в Мурманской области проходит добрая акция «Тепло Севера», в рамках которой мастерицы и добросердечные северяне вяжут носки и другие вещи для наших мужчин, которые ушли добровольцами и были призваны в рамках частичной мобилизации.

Такая акция проводится в Ловозере, причем поучаствовать в ней может любой желающий, даже если вязать – не ваш конек. Если дома есть шерстяные нитки, то можно принести их в Национальный культурный центр для мастериц. А если ты и сам умеешь держать спицы в руках и желаешь принять участие в акции, то готовые носки и варежки можно принести в НКЦ для дальнейшей отправки военнослужащим.

4 ноября все связанные вещи передадут для последующей отправки на Донбасс. Фото: Центр культуры и досуга «Полярная звезда»

- Будем вязать всю зиму, акция продолжается. Мастерицы создают не только носки, но и варежки, а также защитные маски под каски бойцам. Думаю, такая помощь придется им очень кстати, - поделилась с «КП»-Мурманск» заведующая отделом ремесел в Ловозерском национальном культурном центре Татьяна Кожевина.

Теплые подарки готовят и в Оленегорске – в октябре там тоже стартовала акция «Тепло Севера». За вязанием мастерицы вспоминали, как их мамы и бабушки в годы Великой Отечественной войны создавали теплые вещи для фронта.

- Все мы – мамы, бабушки, тети - не можем оставаться в стороне. Скоро наступят холода, и хочется нашим мальчикам пожелать здоровья! Пусть им будет тепло, пусть они ощущают нашу заботу. Эти носки - не в берцы, эти носки для того, чтобы согреться и почувствовать нашу любовь! - отметила участница акции Тамара Попова.

Носки продолжат вязать и зимой. Фото: Центр культуры и досуга «Полярная звезда»

До 4 ноября по вторникам и субботам в музейно-выставочном зале «У Оленьей горы» Анфиса Агеева проводит мастер-классы для всех желающих и рассказывает об основных принципах вязания.

- В акции могут участвовать как те, кто умеет обращаться со спицами, так и те, кто не умеет вязать, - можно просто принести готовые вязаные носки в музейно-выставочный зал. Некоторые несут купленные в магазине шерстяные носки. На последней встрече у нас получилось 17 пар вязаных изделий, плюс еще покупные. Готовые вещи мы складываем в музее, - рассказала нам Анфиса Агеева. – Подарок, выполненный своими руками с любовью и заботой, всегда приятно получить. И, наверняка, носочки не будут лишними для бойца. Им там нелегко.

4 ноября, в День народного единства, все связанные вещи передадут для последующей отправки на Донбасс. Носки, к слову, будут с приятным сюрпризом – в них планируют вложить письма-записки и шоколадки.

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