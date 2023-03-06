Экс-заместителя министра имущественных отношений Мурманской области приговорили к 7,5 годам лишения свободы

Свою вину ни Бунтов, ни Терентьев не признали, на их имущество общей стоимостью в четыре миллиона рублей наложили арест. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Октябрьский суд Мурманска вынес приговор бывшему заместителю министра имущественных отношений Мурманской области Сергею Бунтову и бывшему заместителю руководителя имущественной казны региона Станиславу Терентьеву. Первого обвиняли в превышении должностных полномочий и покушении на получении взятки, а второго - в пособничестве.

- Бунтов при пособничестве Терентьева дал заведомо незаконное указание руководителю Центра технической инвентаризации и пространственных данных реализовать своему знакомому помещение по заниженной стоимости. За это бывший заместитель министра получил 200 тысяч рублей. Однако довести свои преступные действия до конца не смог, так как был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Ущерб государству оценен в 1380400 рублей, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Как соучастник преступления, Терентьев организовал оценку стоимости недвижимого имущества, стоящего на балансе Центра технической инвентаризации и пространственных данных, по заведомо заниженной стоимости.

Свою вину ни Бунтов, ни Терентьев не признали, на их имущество общей стоимостью в четыре миллиона рублей наложили арест. Первого суд приговорили к семи с половиной годам в исправительной колонии строгого режима также он должен заплатить штраф в 200 тысяч рублей, второй получил штраф в 50 тысяч рублей и избежал колонии.

Еще одним фигурантом уголовного дела стал 46-летний житель Североморска. Он подозревался в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере за незаконные действия). Суд также признал его виновным и приговорил к семи годам исправительной колонии строгого режима.

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