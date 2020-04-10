Заместитель министра имущественных отношений Мурманской области, которого подозревают в получении взятки, отправлен под домашний арест

10 Апр 2020 2020-04-10T16:46:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В феврале этого года в министерстве имущественных отношений Мурманской области прошли обыски, а после был задержан заместитель министра Сергей Бунтов. Против него возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере за незаконные действия) - чиновника обвинили в получении взятки почти в 200 тысяч рублей.

- Судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до начала июня, - сообщила "КП" старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Почти сразу после возбуждения уголовного дела Сергей Бунтов попал в больницу. Уже после того, как его отпустили врачи, состоялся суд, который учел состояние здоровья замминистра.

Напомним: ситуацию вокруг чиновника прокомментировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске за взятку будут судить руководителя Центра спортивной подготовки. Также его обвиняют в использовании служебных полномочий (Подробности)

За продажу 600 кубометров леса замначальника Мурманского лесничества оштрафовали на 400 тысяч рублей. Чиновника, решившего нагреть руки на легких Кольского полуострова, взяли при передаче взятки (Подробности)

Начальника Росстандарта Мурманской области задержали за взятку в 200 тысяч рублей. Руководителю государственной организации грозит до 12 лет лишения свободы (Подробности)

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU