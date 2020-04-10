2020-04-10T16:46:34+03:00
Происшествия

Заместитель министра имущественных отношений Мурманской области, которого подозревают в получении взятки, отправлен под домашний арест

Против Сергея Бунтова возбудили уголовное дело
Мария ПАШЕНКОВА
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Сергея Бунтова подозревают в получении взятки.Сергея Бунтова подозревают в получении взятки.Фото: Анастасия ОСИПОВА
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В феврале этого года в министерстве имущественных отношений Мурманской области прошли обыски, а после был задержан заместитель министра Сергей Бунтов. Против него возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере за незаконные действия) - чиновника обвинили в получении взятки почти в 200 тысяч рублей.

- Судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до начала июня, - сообщила "КП" старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Почти сразу после возбуждения уголовного дела Сергей Бунтов попал в больницу. Уже после того, как его отпустили врачи, состоялся суд, который учел состояние здоровья замминистра.

Напомним: ситуацию вокруг чиновника прокомментировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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