6,7 миллиарда рублей направят на поддержку семей с детьми в Мурманской области

В Мурманской области на поддержку семей с детьми в 2023 году из бюджета выделят 6,7 миллиарда рублей. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Мурманской области на поддержку семей с детьми в 2023 году из бюджета выделят 6,7 миллиарда рублей. Такой объем государственной помощи анонсировал губернатор Андрей Чибис.

- Это и выплаты в рамках программы «Зарплата мамы», и целостная система поддержки нуждающихся семей от периода беременности до достижения ребенком 17 лет, и 100-процентная компенсация расходов на оплату обучения детей из многодетных семей в учреждения среднего профессионального образования, и многое другое, - сообщил Андрей Чибис.

Единовременную выплату в один миллион рублей в регионе получают семьи, где на свет появилось сразу трое и более малышей. Беременные и родившие северянки могут обратиться за компенсацией стоимости проезда в медучреждения.

Напомним: молодые ученые в регионе будут получать компенсацию на аренду жилья, а также войдут в число приоритетных получателей сертификатов по программе «Свой дом в Арктике».

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