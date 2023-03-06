Молодым ученым в Мурманской области будут компенсировать расходы на аренду жилья

Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил губернатор Андрей Чибис. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области молодым ученым в возрасте до 35 лет будут компенсировать расходы на аренду жилья: 20 тысяч рублей в Мурманске и 15 тысяч рублей в других городах. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил губернатор Андрей Чибис.

- Компенсация будет распространяться на научных работников научных организаций, научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования, а также научных работников иных организаций, осуществляющих научную или научно-техническую деятельность на территории Мурманска, - отметил Андрей Чибис.

Также молодых ученых включат в число приоритетных заявителей программы «Свой дом в Арктике», чтобы они могли получить 1,5 миллиона рублей на покупку дома или домокомплекта или строительство дома. Оба предложения будут внесены на рассмотрение в Мурманскую областную Думу.

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