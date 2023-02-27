В Мурманской области семьям участников СВО помогли решить 5 тысяч вопросов

Губернатор Андрей Чибис рассказал о результатах работы регионального Центра поддержки семей мобилизованных и участников СВО.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Губернатор Андрей Чибис рассказал о результатах работы регионального Центра поддержки семей мобилизованных и участников СВО. Так, за четыре месяца работы организация помогла решить северянам более 5 тысяч вопросов.
- Каждому обращению уделяется персональное внимание, – оно считается закрытым только после подтверждения от заявителя. Стараемся помочь в решении любой задачи, перечень вопросов, с которыми люди могут обратиться, не ограничен, - отметил глава региона.
Напомним: по поручению президента России будет создан фонд поддержки семей погибших участников СВО и ветеранов. Его работа распространится в том числе на Мурманскую область. Андрей Чибис отметил, что благодаря этому появятся новые инструменты, которые позволят еще качественнее и оперативнее помогать семьям участников и ветеранам спецоперации.
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