В Мурманской области семьям участников СВО помогли решить 5 тысяч вопросов

Губернатор Андрей Чибис рассказал о результатах работы регионального Центра поддержки семей мобилизованных и участников СВО. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Губернатор Андрей Чибис рассказал о результатах работы регионального Центра поддержки семей мобилизованных и участников СВО. Так, за четыре месяца работы организация помогла решить северянам более 5 тысяч вопросов.

- Каждому обращению уделяется персональное внимание, – оно считается закрытым только после подтверждения от заявителя. Стараемся помочь в решении любой задачи, перечень вопросов, с которыми люди могут обратиться, не ограничен, - отметил глава региона.

Напомним: по поручению президента России будет создан фонд поддержки семей погибших участников СВО и ветеранов. Его работа распространится в том числе на Мурманскую область. Андрей Чибис отметил, что благодаря этому появятся новые инструменты, которые позволят еще качественнее и оперативнее помогать семьям участников и ветеранам спецоперации.

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