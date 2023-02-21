В Мурманской области создадут фонд для поддержки семей погибших участников СВО и ветеранов

21 февраля президент РФ Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному посланию.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
21 февраля президент РФ Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному посланию. Одним из ключевых моментов стала спецоперация.
По поручению президента будет создан фонд поддержки семей погибших участников СВО и ветеранов. Его работа распространится на все регионы. За каждым обратившимся закрепят конкретного куратора.
Напомним: в Мурманской области работает центр поддержки семей военнослужащих и мобилизованных.
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