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НовостиОбщество23 февраля 2023 13:20

В мурманской гимназии №10 расформировывают класс с химико-биологическим уклоном

Родители учащихся обеспокоены таким положением дел
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Родители не знают, куда их детям идти учиться дальше.

Родители не знают, куда их детям идти учиться дальше.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Родители учеников 9 класса мурманской гимназии №10 обеспокоены тем, что в учебном заведении расформировывают класс с химико-биологическим уклоном. Обратить внимание на ситуацию они просят губернатора Андрея Чибиса.

- Администрации гимназии сообщала, что якобы в учебном заведении нет педагога с достаточной квалификацией, который должен быть для класса с таким уклоном. Якобы, недостаточно желающих продолжить обучение в этом направлении. И нам предложили искать другую школу, если мы не хотим обучаться в экономико-социальном или физическо-математическом, - написала на странице главы региона в соцсетях одна из родительниц Юлия Стремякова.

По словам женщины, не было попыток найти решение проблемы или какой-то компромисс. Родители не знают, куда их детям идти учиться дальше, если в будущем они решили поступать в медицинские вузы. В других школах есть нужное направление, но на всех места не хватит.

В администрации Мурманска прокомментировали ситуацию, отметив, что из 77 девятиклассников гимназии №10 только 12 хотели бы продолжить обучение в классе естественнонаучного профиля.

- По предварительному комплектованию, на 2023-2024 учебный год классы такого профиля будут открыты в Мурманском международном лицее, гимназии № 6 и гимназии № 7, что полностью удовлетворит спрос на данное направление, - отметили в мэрии.

Напомним: мурманскую школу №5 посетил глава города Игорь Морарь.

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