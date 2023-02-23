В мурманской гимназии №10 расформировывают класс с химико-биологическим уклоном

Родители не знают, куда их детям идти учиться дальше. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Родители учеников 9 класса мурманской гимназии №10 обеспокоены тем, что в учебном заведении расформировывают класс с химико-биологическим уклоном. Обратить внимание на ситуацию они просят губернатора Андрея Чибиса.

- Администрации гимназии сообщала, что якобы в учебном заведении нет педагога с достаточной квалификацией, который должен быть для класса с таким уклоном. Якобы, недостаточно желающих продолжить обучение в этом направлении. И нам предложили искать другую школу, если мы не хотим обучаться в экономико-социальном или физическо-математическом, - написала на странице главы региона в соцсетях одна из родительниц Юлия Стремякова.

По словам женщины, не было попыток найти решение проблемы или какой-то компромисс. Родители не знают, куда их детям идти учиться дальше, если в будущем они решили поступать в медицинские вузы. В других школах есть нужное направление, но на всех места не хватит.

В администрации Мурманска прокомментировали ситуацию, отметив, что из 77 девятиклассников гимназии №10 только 12 хотели бы продолжить обучение в классе естественнонаучного профиля.

- По предварительному комплектованию, на 2023-2024 учебный год классы такого профиля будут открыты в Мурманском международном лицее, гимназии № 6 и гимназии № 7, что полностью удовлетворит спрос на данное направление, - отметили в мэрии.

Напомним: мурманскую школу №5 посетил глава города Игорь Морарь.

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