Мурманскую школу №5 посетил глава города Игорь Морарь

Всего в 2023 году правительство региона предоставит 16 грантов школам и 10 детсадам. Фото: vk.com/morar_51

Мурманскую школу №5, что находится на улице Александрова, посетил глава города Игорь Морарь. Образовательное учреждение готовится к участию в проекте «Арктическая школа».

Так, руководство школы вместе с учениками и родителями разработали проект современного спортзала.

- Предполагается сделать ремонт с актуальным дизайном и поставить новое оборудование, которое можно будет легко устанавливать и трансформировать для различных видов занятий, - отметил Игорь Морарь.

Новый спортзал нужен школе, так как капремонт там не делался ни разу за 52 года.

Всего в 2023 году правительство региона предоставит 16 грантов школам и 10 детсадам на сумму 100 миллионов рублей. Победителей конкурсного отбора жюри определит 2 марта.

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