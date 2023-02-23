В Мурманске на улице Орликовой неизвестные пытались поджечь административный объект

В здании располагается административный объект. Фото: t.me/murmansk_chp

В Мурманске ранним утром 23 февраля неизвестные устроили поджог на улице Орликовой, 53. В здании располагается административный объект.

Сигнал о происшествии поступил в МЧС региона в 04.45.

- Обгорела оконная рама на площади 0,5 квадратных метров. На месте происшествия работало одно пожарно-спасательное подразделение, - сообщила «КП-Мурманск» начальник пресс-службы ГУ МЧС по Мурманской области Дина Рыгина.

Напомним: Следком установил личность человека, погибшего в страшном пожаре в Колвице.

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