В Мурманске на улице Орликовой неизвестные пытались поджечь административный объект

В здании располагается административный объект. Фото: t.me/murmansk_chp
В Мурманске ранним утром 23 февраля неизвестные устроили поджог на улице Орликовой, 53. В здании располагается административный объект.
Сигнал о происшествии поступил в МЧС региона в 04.45.
- Обгорела оконная рама на площади 0,5 квадратных метров. На месте происшествия работало одно пожарно-спасательное подразделение, - сообщила «КП-Мурманск» начальник пресс-службы ГУ МЧС по Мурманской области Дина Рыгина.
Напомним: Следком установил личность человека, погибшего в страшном пожаре в Колвице.
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