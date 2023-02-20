Следком установил личность человека, погибшего в страшном пожаре в Колвице

Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Фото: СУ СКР по Мурманской области

Ночью 20 февраля в Колвице сгорел дотла жилой деревянный дом на улице Заречной. Напомним: при пожаре пострадали четверо детей, их осмотрели медики. Также на месте происшествия было обнаружено тело человека.

СУ СКР по Мурманской области проводит проверку по факту гибели северянина. Установлено, что погибшим был местный житель, 1949 года рождения.

Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

Также проверку начала прокуратура Мурманской области. Отмечается, что предварительной причиной пожара стало возгорание при топке печи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru