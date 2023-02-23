В Мурманске 19-летний дрифтер на BMW попал под административную ответственность

Оказалось, что у молодого человека нет водительских прав. Фото: скрин видео t.me/murmansk_chp

В Мурманске на проспекте Ленина водитель BMW устроил дрифт. Его опасные действия с поворотами вправо-влево сняли на видео, после чего он привлек внимание госавтоинспекции. Оказалось, что у молодого человека нет водительских прав.

- В отношении 19-летнего автомобилиста составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ (управление авто водителем, не имеющим права управления) и по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ (неисполнение обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством), - сообщили в пресс-службе УГИБДД региона.

Напомним: водителя спорткара из Апатитов, насмерть сбившего на пешеходном переходе медсестру, ждет суд.

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