Губернатор Андрей Чибис о послании президента к Федеральному Собранию: «Полностью поддерживаю эти инициативы»

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис прокомментировал послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию. Фото: Правительство Мурманской области / Дмитрий Дубов

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис прокомментировал послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию. Глава региона лично присутствовал на мероприятии.

- Прозвучали принципиальные моменты по поддержке участников СВО и членов их семей - появится новый государственный фонд. Аналогичную работу мы уже делаем в нашем регионе. Также были важные инициативы по развитию экономики, акценты для крупного бизнеса и акционеров по инвестициям в родную страну. Важно, что президент упомянул и развитие Севморпути, Арктики. Полностью поддерживаю озвученные инициативы, - отметил губернатор.

Напомним: участники СВО из Мурманской области получат 14-дневный отпуск.

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