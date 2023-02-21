Губернатор Андрей Чибис присутствует на Послании президента Федеральному собранию

В последний раз Владимир Путин оглашал послание в апреле 2021 года. Фото: t.me/andrey_chibis

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис присутствует на Послании президента Владимира Путина Федеральному собранию, которое 21 февраля проходит Гостином дворе в Москве.

Также с главой региона приехали сенатор РФ от Мурманской области Татьяна Сахарова, депутат Госдумы Татьяна Кусайко и председатель Мурманской облдумы Сергей Дубовой.

В последний раз Владимир Путин оглашал послание в апреле 2021 года.

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