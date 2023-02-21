Участники СВО из Мурманской области получат 14-дневный отпуск

21 февраля президент РФ Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному посланию. Фото: Антон ЗАБИРОВ

21 февраля президент РФ Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному посланию. Лейтмотивом стало непростой период, который проходит Россия, необратимые изменения в мире и спецоперация.

Владимир Путин поручил установить для мобилизованных и военнослужащих, участвующих в СВО, 14-дневный отпуск не реже чем раз в полгода. В этот период не будет входить дорога до места проживания и обратно.

- Чтобы у каждого бойца была возможность посетить семью, - отметил президент.

В Мурманской области мобилизовали тысячу человек.

Напомним: губернатор Заполярья Андрей Чибис на минувшей неделе посетил зону спецоперацию и северян, которые участвуют в боевых действиях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru