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НовостиПолитика21 февраля 2023 10:01

Участники СВО из Мурманской области получат 14-дневный отпуск

В него не будут учитываться дни на дорогу
Ника СВЕТЛОВА
21 февраля президент РФ Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному посланию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному посланию.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

21 февраля президент РФ Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному посланию. Лейтмотивом стало непростой период, который проходит Россия, необратимые изменения в мире и спецоперация.

Владимир Путин поручил установить для мобилизованных и военнослужащих, участвующих в СВО, 14-дневный отпуск не реже чем раз в полгода. В этот период не будет входить дорога до места проживания и обратно.

- Чтобы у каждого бойца была возможность посетить семью, - отметил президент.

В Мурманской области мобилизовали тысячу человек.

Напомним: губернатор Заполярья Андрей Чибис на минувшей неделе посетил зону спецоперацию и северян, которые участвуют в боевых действиях.

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