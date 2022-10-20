В Мурманской области частичная мобилизация еще не закончена

С 21 сентября в Мурманской области идет частичная мобилизация. План для региона по призыву составляет тысячу человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 21 сентября в Мурманской области идет частичная мобилизация. План для региона по призыву составляет тысячу человек.

На данный момент частичная мобилизация в Заполярье еще продолжается: об ее окончании пока не сообщил губернатор Андрей Чибис, который возглавляет призывную комиссию. Северяне продолжают получать повестки.

Напомним: 14 октября президент Владимир Путин проинформировал, что частичная мобилизация в России может завершиться в течение двух недель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru