Андрей Чибис встретился с бойцами участвующих в СВО 61-й и 80-й бригад

40 человек накануне 23 февраля были отмечены наградами. Фото: Правительство Мурманской области

На этой неделе губернатор Мурманской области Андрей Чибис отправился в зону СВО, чтобы навестить северян, которые принимают участие в спецоперации. Глава региона посетил бойцов 61-й и 80-й бригад.

- Я выражаю позицию всех жителей Мурманской области: вы – настоящие герои. И это не метафора, для того чтобы поддержать вас. Это действительно то, что мы сегодня все вместе ощущаем. Вся страна – руководство и жители знают, что бойцы 200-й, 61-й и 80-й бригад ведут себя героически и мужественно. Вы сегодня пишете очень важную страницу истории нашей страны. Какая страна будет в будущем – зависит от вас. Огромное спасибо за то, что вы делаете, и за то, как вы это делаете. Вы абсолютно достойны воинов-победителей, которые отстояли нашу страну в Великую Отечественную войну. Низкий вам поклон, - обратился к бойцам Андрей Чибис.

40 человек накануне 23 февраля были отмечены наградами.

В зону СВО из Мурманской области доставили 12 тонн гуманитарной помощи. Всего с 2022 года северяне собрали порядка 130 тонн вещей. Также для военных изготавливают полезные в быту вещи. Так, студенты Оленегорского горнопромышленного колледжа под контролем преподавателя Николая Пучкова и заведующего практикой Александра Боботина делают походные печи для участников спецоперации. Ребята участвуют в акции «Север помогает». Ранее Андрей Чибис рассказал о мерах поддержки, которые действуют для семей военнослужащих и мобилизованных северян.

Напомним: депутат Мурманской областной Думы и заместитель главного врача по хирургии областного онкодиспансера Роман Пономарев взял отпуск, чтобы поработать в госпитале на Донбассе.

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