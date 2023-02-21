Сергей Дубовой прокомментировал послание Владимира Путина к Федеральному Собранию

Особое внимание было уделено поддержке участников СВО и и членам их семей. Фото: duma-murman.ru

Председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой прокомментировал послание Президента Владимира Путина к Федеральному Собранию, которое состоялось 21 февраля.

- Определены дальнейшие пути развития страны, конкретные шаги, которые предстоит сделать в экономике, в том числе, в оборонной промышленности, социальной сфере, бизнесе, науке. В целом определен курс на отечественное в развитии высоких технологий, производства, культуры, образования. Россия – наш общий дом, который мы готовы защищать и трудиться ради его благополучия, - отметил Сергей Дубовой.

Особое внимание было уделено поддержке участников СВО и и членам их семей. В прошлом году облдума предусмотрела законодательные меры по решению этих задач. Напомним: в Мурманской области создадут фонд для поддержки семей погибших участников СВО и ветеранов.

Глава регионального парламента выразил уверенность, что новые инициативы получат законодательное развитие в ближайшее время, и депутаты Мурманской областной Думы готовы поддержать эту важную работу.

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