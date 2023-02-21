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НовостиОбщество21 февраля 2023 11:35

В Мурманской области установили выплаты для медицинских работников

Документ опубликован на сайте регионального правительства
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мурманской области установили ежемесячные стимулирующие выплаты для определенных категорий медработников на 2023 год. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

Так, участковые врачи-терапевты, врачи-педиатры и врачи общей врачебной практики за 1 ставку получат 10 тысяч рублей, за 0,75 ставки - 7500 рублей, 0,5 ставки - 5 тысяч рублей, 0,25 ставки - 2500 рублей.

Медсестрам по 1 ставке полагается 5 тысяч рублей, за 0,75 ставки – 3,75 тысячи рублей, 0,5 ставки – 2,5 тысячи рублей.

Напомним: в Мурманской области смонтируют модульную лабораторию и построят семь ФАПов. На строительство и ремонт медучреждений дополнительно выделено 800 миллионов рублей.

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