В Мурманской области установили выплаты для медицинских работников

Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мурманской области установили ежемесячные стимулирующие выплаты для определенных категорий медработников на 2023 год. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

Так, участковые врачи-терапевты, врачи-педиатры и врачи общей врачебной практики за 1 ставку получат 10 тысяч рублей, за 0,75 ставки - 7500 рублей, 0,5 ставки - 5 тысяч рублей, 0,25 ставки - 2500 рублей.

Медсестрам по 1 ставке полагается 5 тысяч рублей, за 0,75 ставки – 3,75 тысячи рублей, 0,5 ставки – 2,5 тысячи рублей.

Напомним: в Мурманской области смонтируют модульную лабораторию и построят семь ФАПов. На строительство и ремонт медучреждений дополнительно выделено 800 миллионов рублей.

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