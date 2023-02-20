В Мурманской области смонтируют модульную лабораторию и построят семь ФАПов

Из бюджета Мурманской области дополнительно выделили 800 миллионов рублей на строительство и ремонт медицинских учреждений. Фото: Олег УКЛАДОВ

На строительство и ремонт медучреждений из бюджета Мурманской области дополнительно выделили 800 миллионов рублей Об этом на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.

Так, в 2023 году планируется смонтировать модульную амбулаторию в Печенге и построить семь модульных ФАПов в Корзуново, Лиинахамари, Спутнике, Титане, Коашве, Кузомени и Белом Море. Глава региона обратил внимание минздрава на то, что новые объекты медицины необходимо обеспечить кадрами.

Также в этом году для 10 муниципалитетов закупят 126 единиц медоборудования, в том числе компьютерные томографы для Печенгской и Кандалакшской ЦРБ.

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