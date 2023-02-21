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НовостиПроисшествия21 февраля 2023 7:11

Заместителю начальника исправительной колонии в Кольском районе вынесли приговор за кражу лома

Он вывез имущество с режимной территории и продал его людям, которые не знали, что товар похищен
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Приговор в законную силу еще не вступил.

Приговор в законную силу еще не вступил.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области вынесли приговор заместителю начальника исправительной колонии Кольского района. Напомним: в 2021 году мужчина похитил с режимной территории стальной лом на сумму 140 тысяч рублей и продал его. Северянина обвиняют по части 3 статьи 160 УК РФ.

- Замначальника продал товар организации, принимающей металлический лом, скрыв, что имущество является похищенным. Полученными деньгами он распорядился по своему усмотрению, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.

Суд назначил мужчине штраф в 300 000 рублей, с лишением права занимать определенные должности в органах госвласти на два года.

Приговор в законную силу еще не вступил.

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