Заместителю начальника исправительной колонии в Кольском районе вынесли приговор за кражу лома

Приговор в законную силу еще не вступил.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области вынесли приговор заместителю начальника исправительной колонии Кольского района. Напомним: в 2021 году мужчина похитил с режимной территории стальной лом на сумму 140 тысяч рублей и продал его. Северянина обвиняют по части 3 статьи 160 УК РФ.
- Замначальника продал товар организации, принимающей металлический лом, скрыв, что имущество является похищенным. Полученными деньгами он распорядился по своему усмотрению, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.
Суд назначил мужчине штраф в 300 000 рублей, с лишением права занимать определенные должности в органах госвласти на два года.
Приговор в законную силу еще не вступил.
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