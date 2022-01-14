Замначальника колонии в Кольском районе попал под уголовное дело

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника УФСИН России по Мурманской области. Мужчина обвиняется по части 3 статьи 160 УК РФ "Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения".

- По версии следствия, северянин, являясь заместителем начальника одной из исправительных колоний Кольского района, в сентябре 2021 года присвоил вверенное ему имущество учреждения - стальной лом на общую сумму более 140 тысяч рублей, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Алина Александрович.

Затем мужчина вывез лом с режимной территории и продал его людям, которые не знали, что товар похищен. Полученными деньгами заместитель распорядился по собственному усмотрению.

Противоправную деятельность северянина выявили оперативные сотрудники УФСБ России по Мурманской области. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

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