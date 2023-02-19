Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с пятью машинами под Апатитами

Сразу пять машин столкнулись в направлении к Апатитам.
Фото: Сергей ГАПОН
Днем 19 февраля на автоподъезде к Апатитам столкнулись пять машин.
- Водитель одного из автомобилей погиб, двое пассажиров доставлены в медицинское учреждение, - сообщила официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.
Из-за аварии перекрыт автоподъезд к городу 11 по 13 километры.
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