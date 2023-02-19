Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с пятью машинами под Апатитами

Сразу пять машин столкнулись в направлении к Апатитам. Фото: Сергей ГАПОН

Днем 19 февраля на автоподъезде к Апатитам столкнулись пять машин.

- Водитель одного из автомобилей погиб, двое пассажиров доставлены в медицинское учреждение, - сообщила официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.

Из-за аварии перекрыт автоподъезд к городу 11 по 13 километры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительница Полярного через суд добилась возврата 100 тысяч рублей за покупку квартиры. Женщина внесла аванс, однако продавец отказался продавать недвижимость (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru