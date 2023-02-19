Кудрявый, но с суровым взглядом. Нейросеть нарисовала Мурманск в виде человека

Нейросеть нарисовала Мурманск в виде мрачного молодого человека. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Создание нейросетями различных образов и картин стало одним из самых популярных развлечений в последнее время. Так, нейросеть Midjourney изобразила различные российские города в виде людей. В подборку попал и Мурманск.

Программа изобразила столицу Заполярья в виде молодого мужчины с кудрявыми волосами и стальным взглядом. Одет он в украшенную брошками и вышивкой дубленку. К слову, нейросеть допустила ошибку, указав дату основания Мурманска как 1915-й, омолодив город на год.

Также людьми стали Москва, Санкт-Петербург, Пенза, Краснодар, Омск, Тверь, Владивосток, Пермь, Калининград, Самара, Новосибирск, Тула, Воронеж, Ладога, Псков, Казань, Нижний Новгород и т.д. Посмотреть все фото можно здесь.

Напомним: нейросеть обработала фотографии северного сияния из Мурманской области.

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