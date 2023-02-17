Под Мончегорском произошло серьезное лобовое ДТП с двумя пострадавшими

Движение для проезда транспорта перекрыто. Фото: vk.com/murmansk_dtp

17 февраля под Мончегорском произошло лобовое ДТП, в котором столкнулись УАЗ и Hyundai. Момент серьезной аварии попал на видеорегистратор.

- Около 15.50 в районе 1262 километра автодороги Р-21 «Кола» водитель автомобиля Hyundai при обгоне впереди идущей машины не убедился в безопасности маневра, из-за чего столкнулся с УАЗом, который ехал во встречном направлении, - сообщили в пресс-службе УГИБДД региона.

Водитель и пассажиры отечественного авто получили травмы, с которыми их увезли в больницу.

На месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции, движение для проезда транспорта перекрыто.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru