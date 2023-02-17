На выходных в Мурманской области ожидается снег и похолодание

В начале новой недели осадки прекратятся, температура воздуха понизится. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На выходных в Мурманской области похолодает. В ближайшие дни Кольский полуостров будет находиться в поле пониженного атмосферного давления.

-18 и 19 февраля в регионе ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха составит -4-9 при прояснениях -10-15, днем 18 февраля -2-8 градусов. На дорогах гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

В начале новой недели осадки прекратятся, температура воздуха понизится.

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