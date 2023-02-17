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НовостиОбщество17 февраля 2023 12:25

Стало известно, какое здание забрало у гостиничного-делового центра «Арктика» в Мурманске статус самого высокого за Полярным кругом

«Арктика» в Мурманске больше не самое высокое здание за Полярным кругом
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Десятилетиями гостиница, а затем гостинично-деловой центр «Арктика» в Мурманске носил статус самого высокого здания за Полярным кругом.

Десятилетиями гостиница, а затем гостинично-деловой центр «Арктика» в Мурманске носил статус самого высокого здания за Полярным кругом.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Десятилетиями гостиница, а затем гостинично-деловой центр «Арктика» в Мурманске носил статус самого высокого здания за Полярным кругом. Однако теперь он перешел к производственному цеху в Белокаменке, который является крупнейшим в России.

- Высота в 93 метра делает его самым высоким зданием за Полярным кругом, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Объем цеха составляет свыше 9 миллионов кубических метров.

Высота «Арктики» составляет 72 метра.

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