В Мурманской области компанию по торговле топливом подозревают в преднамеренном банкротстве

Руководителю компании грозит до шести лет лишения свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области в отношении руководителя компании, торговавшей топливом, в том числе твердым и газообразным, возбудили уголовное дело - ему вменяют преднамеренное банкротство.

- По версии следствия, с 2014 по 2019 годы мужчина, действуя совместно с иными лицами, совершил ряд сделок по отчуждению имущества общества на общую сумму более 337,7 миллиона рублей, что сделало невозможным удовлетворение требований кредиторов по денежным обязательствам, - уточнили в прокуратуре Мурманской области.

Сделки суд признал недействительными. Руководителю компании грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним: длившаяся 8,5 года процедура банкротства ООО «Ковдорслюда», завершилась только в сентябре 2022 года.

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