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НовостиОбщество17 февраля 2023 9:11

В Мурманской области компанию по торговле топливом подозревают в преднамеренном банкротстве

Возбуждено уголовное дело, руководителю грозит до шести лет лишения свободы
Ника СВЕТЛОВА
Руководителю компании грозит до шести лет лишения свободы.

Руководителю компании грозит до шести лет лишения свободы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области в отношении руководителя компании, торговавшей топливом, в том числе твердым и газообразным, возбудили уголовное дело - ему вменяют преднамеренное банкротство.

- По версии следствия, с 2014 по 2019 годы мужчина, действуя совместно с иными лицами, совершил ряд сделок по отчуждению имущества общества на общую сумму более 337,7 миллиона рублей, что сделало невозможным удовлетворение требований кредиторов по денежным обязательствам, - уточнили в прокуратуре Мурманской области.

Сделки суд признал недействительными. Руководителю компании грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним: длившаяся 8,5 года процедура банкротства ООО «Ковдорслюда», завершилась только в сентябре 2022 года.

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