В Мурманской области выросли цены на суповые овощи

Больше всего в Мурманской области подорожали картофель, лук и морковь.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Мурманскстат представил данные об изменении цен в магазинах на примере торговых точек в Мурманске, Апатитах и Североморске.
Так, больше всего за минувшую неделю выросли в цене суповые овощи: лук, морковь и картофель. Также подорожало подсолнечное место.
- Снижение цен зафиксировано на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности, яблоки, неразделанную мороженую рыбу, пшеничную муку, - сообщили в Мурманскстате.
Напомним: в Мурманской области выросла стоимость аренды квартир, и в течение года также прогнозируется повышение ставки.
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