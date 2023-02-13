Из Мурманской области за год отправили на переработку 776 тонн вторсырья

Полезные фракции отправляются на переработку в другие российские регионы. Фото: АО «Ситиматик»

В минувшем году из Мурманской области на переработку отправили 776,6 тонны вторсырья. Самым продуктивным месяцем стал декабрь, в котором объем перерабатываемых отходов увеличился почти вдвое – до 103 тонн, сообщает АО «Ситиматик».

За январь регоператор по обращению с отходами реализовал почти 30 тонн пластиковых бутылок, 25 тонн картона и 7 тонн алюминиевых банок. Полезные фракции отправляются на переработку в другие российские регионы, так как в Заполярье нет таких предприятий и мощностей.

Напомним: в апреле в Мурманске откроют первый пункт приема вторсырья за вознаграждение.

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